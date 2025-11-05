Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.95% Prijswijziging (1D) -10.94% Prijswijziging (7D) -39.47% Prijswijziging (7D) -39.47%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $GAPPY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $GAPPY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $GAPPY met -0.95% veranderd in het afgelopen uur, -10.94% in de afgelopen 24 uur en -39.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 305.72K$ 305.72K $ 305.72K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 305.72K$ 305.72K $ 305.72K Circulerende voorraad 99.91B 99.91B 99.91B Totale voorraad 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

De huidige marktkapitalisatie van Gap Tooth Lizard is $ 305.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $GAPPY is 99.91B, met een totale voorraad van 99906805287.48557. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 305.72K.