FUST Token (FUST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.61% Prijswijziging (1D) -0.25% Prijswijziging (7D) -17.61% Prijswijziging (7D) -17.61%

FUST Token (FUST) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FUST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FUST hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FUST met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, -0.25% in de afgelopen 24 uur en -17.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FUST Token (FUST) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Circulerende voorraad 33.00B 33.00B 33.00B Totale voorraad 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FUST Token is $ 2.49M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FUST is 33.00B, met een totale voorraad van 33000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.49M.