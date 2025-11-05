FUSION (FSN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00630106 $ 0.00630106 $ 0.00630106 24u laag $ 0.00671581 $ 0.00671581 $ 0.00671581 24u hoog 24u laag $ 0.00630106$ 0.00630106 $ 0.00630106 24u hoog $ 0.00671581$ 0.00671581 $ 0.00671581 Hoogste prijs ooit $ 9.76$ 9.76 $ 9.76 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.77% Prijswijziging (1D) -0.86% Prijswijziging (7D) -18.61% Prijswijziging (7D) -18.61%

FUSION (FSN) real-time prijs is $0.00643868. De afgelopen 24 uur werd er FSN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00630106 en een hoogtepunt van $ 0.00671581, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FSN hoogste prijs aller tijden is $ 9.76, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FSN met +0.77% veranderd in het afgelopen uur, -0.86% in de afgelopen 24 uur en -18.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FUSION (FSN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 503.73K$ 503.73K $ 503.73K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 507.15K$ 507.15K $ 507.15K Circulerende voorraad 78.23M 78.23M 78.23M Totale voorraad 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

De huidige marktkapitalisatie van FUSION is $ 503.73K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FSN is 78.23M, met een totale voorraad van 78766088.125. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 507.15K.