FUSION Prijs (FSN)
+0.77%
-0.86%
-18.61%
-18.61%
FUSION (FSN) real-time prijs is $0.00643868. De afgelopen 24 uur werd er FSN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00630106 en een hoogtepunt van $ 0.00671581, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FSN hoogste prijs aller tijden is $ 9.76, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FSN met +0.77% veranderd in het afgelopen uur, -0.86% in de afgelopen 24 uur en -18.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van FUSION is $ 503.73K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FSN is 78.23M, met een totale voorraad van 78766088.125. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 507.15K.
Vandaag is de prijswijziging van FUSION naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van FUSION naar USD $ -0.0024382353.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van FUSION naar USD $ +0.1580710530.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van FUSION naar USD $ -0.01156432329343757.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|-0.86%
|30 dagen
|$ -0.0024382353
|-37.86%
|60 dagen
|$ +0.1580710530
|+2,455.02%
|90 dagen
|$ -0.01156432329343757
|-64.23%
Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.
The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.
BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
