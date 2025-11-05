BeursDEX+
De live FUSION prijs vandaag is 0.00643868 USD. Volg realtime FSN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FSN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

FUSION Prijs (FSN)

$0.00643868
$0.00643868
-0.80%1D
FUSION (FSN) live prijsgrafiek
FUSION (FSN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00630106
$ 0.00630106$ 0.00630106
24u laag
$ 0.00671581
$ 0.00671581$ 0.00671581
24u hoog

$ 0.00630106
$ 0.00630106$ 0.00630106

$ 0.00671581
$ 0.00671581$ 0.00671581

$ 9.76
$ 9.76$ 9.76

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

-0.86%

-18.61%

-18.61%

FUSION (FSN) real-time prijs is $0.00643868. De afgelopen 24 uur werd er FSN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00630106 en een hoogtepunt van $ 0.00671581, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FSN hoogste prijs aller tijden is $ 9.76, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FSN met +0.77% veranderd in het afgelopen uur, -0.86% in de afgelopen 24 uur en -18.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FUSION (FSN) Marktinformatie

$ 503.73K
$ 503.73K$ 503.73K

--
----

$ 507.15K
$ 507.15K$ 507.15K

78.23M
78.23M 78.23M

78,766,088.125
78,766,088.125 78,766,088.125

De huidige marktkapitalisatie van FUSION is $ 503.73K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FSN is 78.23M, met een totale voorraad van 78766088.125. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 507.15K.

FUSION (FSN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van FUSION naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van FUSION naar USD $ -0.0024382353.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van FUSION naar USD $ +0.1580710530.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van FUSION naar USD $ -0.01156432329343757.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.86%
30 dagen$ -0.0024382353-37.86%
60 dagen$ +0.1580710530+2,455.02%
90 dagen$ -0.01156432329343757-64.23%

Wat is FUSION (FSN)?

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

FUSION (FSN) hulpbron

FUSION Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal FUSION (FSN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je FUSION (FSN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor FUSION te bekijken.

Bekijk nu de FUSION prijsvoorspelling !

FSN naar lokale valuta's

FUSION (FSN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van FUSION (FSN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FSN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over FUSION (FSN)

Hoeveel is FUSION (FSN) vandaag waard?
De live FSN prijs in USD is 0.00643868 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FSN naar USD prijs?
De huidige prijs van FSN naar USD is $ 0.00643868. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van FUSION?
De marktkapitalisatie van FSN is $ 503.73K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FSN?
De circulerende voorraad van FSN is 78.23M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FSN?
FSN bereikte een ATH-prijs van 9.76 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FSN?
FSN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van FSN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FSN is -- USD.
Zal FSN dit jaar hoger gaan?
FSN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FSN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

