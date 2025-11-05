FUSIO (FUSIO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00151176 24u hoog $ 0.00182036 Hoogste prijs ooit $ 0.00609484 Laagste prijs $ 0.00151176 Prijswijziging (1u) -0.01% Prijswijziging (1D) -16.59% Prijswijziging (7D) -14.81%

FUSIO (FUSIO) real-time prijs is $0.00151813. De afgelopen 24 uur werd er FUSIO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00151176 en een hoogtepunt van $ 0.00182036, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FUSIO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00609484, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00151176 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FUSIO met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, -16.59% in de afgelopen 24 uur en -14.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FUSIO (FUSIO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 305.30K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.52M Circulerende voorraad 201.10M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FUSIO is $ 305.30K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FUSIO is 201.10M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.52M.