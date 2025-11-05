Furucombo (COMBO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 6.97$ 6.97 $ 6.97 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -3.78% Prijswijziging (7D) -17.33% Prijswijziging (7D) -17.33%

Furucombo (COMBO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er COMBO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COMBO hoogste prijs aller tijden is $ 6.97, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COMBO met -- veranderd in het afgelopen uur, -3.78% in de afgelopen 24 uur en -17.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Furucombo (COMBO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 32.67K$ 32.67K $ 32.67K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 67.73K$ 67.73K $ 67.73K Circulerende voorraad 48.23M 48.23M 48.23M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Furucombo is $ 32.67K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COMBO is 48.23M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 67.73K.