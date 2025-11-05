Funless (FUNLESS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.43% Prijswijziging (1D) -2.55% Prijswijziging (7D) -23.87% Prijswijziging (7D) -23.87%

Funless (FUNLESS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FUNLESS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FUNLESS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FUNLESS met +0.43% veranderd in het afgelopen uur, -2.55% in de afgelopen 24 uur en -23.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Funless (FUNLESS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 135.39K$ 135.39K $ 135.39K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 135.39K$ 135.39K $ 135.39K Circulerende voorraad 500.00M 500.00M 500.00M Totale voorraad 499,998,176.805227 499,998,176.805227 499,998,176.805227

De huidige marktkapitalisatie van Funless is $ 135.39K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FUNLESS is 500.00M, met een totale voorraad van 499998176.805227. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 135.39K.