FTMTOKEN (FTMX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.04930661 $ 0.04930661 $ 0.04930661 24u laag $ 0.056937 $ 0.056937 $ 0.056937 24u hoog 24u laag $ 0.04930661$ 0.04930661 $ 0.04930661 24u hoog $ 0.056937$ 0.056937 $ 0.056937 Hoogste prijs ooit $ 0.137551$ 0.137551 $ 0.137551 Laagste prijs $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 Prijswijziging (1u) +0.63% Prijswijziging (1D) -3.91% Prijswijziging (7D) -5.28% Prijswijziging (7D) -5.28%

FTMTOKEN (FTMX) real-time prijs is $0.0538. De afgelopen 24 uur werd er FTMX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.04930661 en een hoogtepunt van $ 0.056937, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FTMX hoogste prijs aller tijden is $ 0.137551, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01575309 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FTMX met +0.63% veranderd in het afgelopen uur, -3.91% in de afgelopen 24 uur en -5.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FTMTOKEN (FTMX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.45M$ 13.45M $ 13.45M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 34.97M$ 34.97M $ 34.97M Circulerende voorraad 250.00M 250.00M 250.00M Totale voorraad 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FTMTOKEN is $ 13.45M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FTMX is 250.00M, met een totale voorraad van 650000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 34.97M.