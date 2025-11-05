FTF100 (FTF100) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.19% Prijswijziging (1D) -10.31% Prijswijziging (7D) -43.79% Prijswijziging (7D) -43.79%

FTF100 (FTF100) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FTF100 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FTF100 hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FTF100 met -0.19% veranderd in het afgelopen uur, -10.31% in de afgelopen 24 uur en -43.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FTF100 (FTF100) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 70.48K$ 70.48K $ 70.48K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 70.48K$ 70.48K $ 70.48K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FTF100 is $ 70.48K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FTF100 is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 70.48K.