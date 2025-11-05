Freya Protocol (FREYA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00872281 24u hoog $ 0.00966175 Hoogste prijs ooit $ 0.04563979 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.68% Prijswijziging (1D) +2.48% Prijswijziging (7D) -8.74%

Freya Protocol (FREYA) real-time prijs is $0.00937213. De afgelopen 24 uur werd er FREYA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00872281 en een hoogtepunt van $ 0.00966175, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FREYA hoogste prijs aller tijden is $ 0.04563979, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FREYA met -0.68% veranderd in het afgelopen uur, +2.48% in de afgelopen 24 uur en -8.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Freya Protocol (FREYA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.70M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.15M Circulerende voorraad 500.31M Totale voorraad 548,599,973.8588991

De huidige marktkapitalisatie van Freya Protocol is $ 4.70M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FREYA is 500.31M, met een totale voorraad van 548599973.8588991. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.15M.