De live Freya Protocol prijs vandaag is 0.00937213 USD. Volg realtime FREYA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FREYA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FREYA

FREYA Prijsinformatie

Wat is FREYA

FREYA whitepaper

FREYA officiële website

FREYA tokenomie

FREYA Prijsvoorspelling

Freya Protocol logo

Freya Protocol Prijs (FREYA)

Niet genoteerd

1 FREYA naar USD live prijs:

$0.00937213
+2.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Freya Protocol (FREYA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:08:19 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00872281
24u laag
$ 0.00966175
24u hoog

$ 0.00872281
$ 0.00966175
$ 0.04563979
$ 0
-0.68%

+2.48%

-8.74%

-8.74%

Freya Protocol (FREYA) real-time prijs is $0.00937213. De afgelopen 24 uur werd er FREYA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00872281 en een hoogtepunt van $ 0.00966175, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FREYA hoogste prijs aller tijden is $ 0.04563979, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FREYA met -0.68% veranderd in het afgelopen uur, +2.48% in de afgelopen 24 uur en -8.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Freya Protocol (FREYA) Marktinformatie

$ 4.70M
--
$ 5.15M
500.31M
548,599,973.8588991
De huidige marktkapitalisatie van Freya Protocol is $ 4.70M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FREYA is 500.31M, met een totale voorraad van 548599973.8588991. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.15M.

Freya Protocol (FREYA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Freya Protocol naar USD $ +0.00022652.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Freya Protocol naar USD $ -0.0035057951.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Freya Protocol naar USD $ -0.0026350315.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Freya Protocol naar USD $ -0.00218565299515805.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00022652+2.48%
30 dagen$ -0.0035057951-37.40%
60 dagen$ -0.0026350315-28.11%
90 dagen$ -0.00218565299515805-18.91%

Wat is Freya Protocol (FREYA)?

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Freya Protocol (FREYA) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Freya Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Freya Protocol (FREYA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Freya Protocol (FREYA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Freya Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Freya Protocol prijsvoorspelling !

FREYA naar lokale valuta's

Freya Protocol (FREYA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Freya Protocol (FREYA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FREYA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Freya Protocol (FREYA)

Hoeveel is Freya Protocol (FREYA) vandaag waard?
De live FREYA prijs in USD is 0.00937213 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FREYA naar USD prijs?
De huidige prijs van FREYA naar USD is $ 0.00937213. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Freya Protocol?
De marktkapitalisatie van FREYA is $ 4.70M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FREYA?
De circulerende voorraad van FREYA is 500.31M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FREYA?
FREYA bereikte een ATH-prijs van 0.04563979 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FREYA?
FREYA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van FREYA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FREYA is -- USD.
Zal FREYA dit jaar hoger gaan?
FREYA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FREYA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:08:19 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

