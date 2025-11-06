FOUR (FOUR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00000781 24u hoog $ 0.00000794 Hoogste prijs ooit $ 0.0006579 Laagste prijs $ 0.00000651 Prijswijziging (1u) +0.46% Prijswijziging (1D) +1.57% Prijswijziging (7D) -60.62%

FOUR (FOUR) real-time prijs is $0.00000793. De afgelopen 24 uur werd er FOUR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000781 en een hoogtepunt van $ 0.00000794, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FOUR hoogste prijs aller tijden is $ 0.0006579, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000651 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FOUR met +0.46% veranderd in het afgelopen uur, +1.57% in de afgelopen 24 uur en -60.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FOUR (FOUR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.93K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.93K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FOUR is $ 7.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FOUR is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.93K.