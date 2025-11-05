FEAR (FEAR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00703931 $ 0.00703931 $ 0.00703931 24u laag $ 0.00875485 $ 0.00875485 $ 0.00875485 24u hoog 24u laag $ 0.00703931$ 0.00703931 $ 0.00703931 24u hoog $ 0.00875485$ 0.00875485 $ 0.00875485 Hoogste prijs ooit $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 Laagste prijs $ 0.00629862$ 0.00629862 $ 0.00629862 Prijswijziging (1u) -0.45% Prijswijziging (1D) +1.14% Prijswijziging (7D) -9.94% Prijswijziging (7D) -9.94%

FEAR (FEAR) real-time prijs is $0.00739496. De afgelopen 24 uur werd er FEAR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00703931 en een hoogtepunt van $ 0.00875485, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FEAR hoogste prijs aller tijden is $ 3.88, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00629862 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FEAR met -0.45% veranderd in het afgelopen uur, +1.14% in de afgelopen 24 uur en -9.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FEAR (FEAR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 130.81K$ 130.81K $ 130.81K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 308.20K$ 308.20K $ 308.20K Circulerende voorraad 17.72M 17.72M 17.72M Totale voorraad 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

De huidige marktkapitalisatie van FEAR is $ 130.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FEAR is 17.72M, met een totale voorraad van 41739201.62033058. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 308.20K.