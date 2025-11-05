Exim (EXIM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.078845 24u hoog $ 0.080703 Hoogste prijs ooit $ 0.125048 Laagste prijs $ 0.06399 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) -1.71% Prijswijziging (7D) -18.56%

Exim (EXIM) real-time prijs is $0.079028. De afgelopen 24 uur werd er EXIM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.078845 en een hoogtepunt van $ 0.080703, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EXIM hoogste prijs aller tijden is $ 0.125048, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.06399 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EXIM met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -1.71% in de afgelopen 24 uur en -18.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Exim (EXIM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 107.04K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 17.76M Circulerende voorraad 1.35M Totale voorraad 224,763,629.073

De huidige marktkapitalisatie van Exim is $ 107.04K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EXIM is 1.35M, met een totale voorraad van 224763629.073. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.76M.