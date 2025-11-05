EVA (EVA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00159008$ 0.00159008 $ 0.00159008 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.03% Prijswijziging (1D) +1.68% Prijswijziging (7D) -31.67% Prijswijziging (7D) -31.67%

EVA (EVA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er EVA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EVA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00159008, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EVA met -0.03% veranderd in het afgelopen uur, +1.68% in de afgelopen 24 uur en -31.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EVA (EVA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 358.99K$ 358.99K $ 358.99K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 422.85K$ 422.85K $ 422.85K Circulerende voorraad 848.97M 848.97M 848.97M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van EVA is $ 358.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EVA is 848.97M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 422.85K.