END (END) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00604197 $ 0.00604197 $ 0.00604197 24u laag $ 0.00663789 $ 0.00663789 $ 0.00663789 24u hoog 24u laag $ 0.00604197$ 0.00604197 $ 0.00604197 24u hoog $ 0.00663789$ 0.00663789 $ 0.00663789 Hoogste prijs ooit $ 0.087624$ 0.087624 $ 0.087624 Laagste prijs $ 0.00383942$ 0.00383942 $ 0.00383942 Prijswijziging (1u) +4.44% Prijswijziging (1D) -0.44% Prijswijziging (7D) -17.81% Prijswijziging (7D) -17.81%

END (END) real-time prijs is $0.00651296. De afgelopen 24 uur werd er END verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00604197 en een hoogtepunt van $ 0.00663789, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De END hoogste prijs aller tijden is $ 0.087624, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00383942 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is END met +4.44% veranderd in het afgelopen uur, -0.44% in de afgelopen 24 uur en -17.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

END (END) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 784.66K$ 784.66K $ 784.66K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Circulerende voorraad 120.81M 120.81M 120.81M Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van END is $ 784.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van END is 120.81M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.25M.