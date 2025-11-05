ELLA (ELLA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00101179 $ 0.00101179 $ 0.00101179 24u laag $ 0.00111176 $ 0.00111176 $ 0.00111176 24u hoog 24u laag $ 0.00101179$ 0.00101179 $ 0.00101179 24u hoog $ 0.00111176$ 0.00111176 $ 0.00111176 Hoogste prijs ooit $ 0.00136588$ 0.00136588 $ 0.00136588 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -2.75% Prijswijziging (7D) -18.26% Prijswijziging (7D) -18.26%

ELLA (ELLA) real-time prijs is $0.00108109. De afgelopen 24 uur werd er ELLA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00101179 en een hoogtepunt van $ 0.00111176, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ELLA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00136588, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ELLA met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.75% in de afgelopen 24 uur en -18.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ELLA (ELLA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Circulerende voorraad 999.96M 999.96M 999.96M Totale voorraad 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

De huidige marktkapitalisatie van ELLA is $ 1.08M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ELLA is 999.96M, met een totale voorraad van 999955367.887856. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.08M.