Eli5a (ELI5A) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01708352 24u hoog $ 0.01970804 Hoogste prijs ooit $ 0.03709928 Laagste prijs $ 0.00431141 Prijswijziging (1u) -0.49% Prijswijziging (1D) -3.76% Prijswijziging (7D) -22.21%

Eli5a (ELI5A) real-time prijs is $0.01851856. De afgelopen 24 uur werd er ELI5A verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01708352 en een hoogtepunt van $ 0.01970804, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ELI5A hoogste prijs aller tijden is $ 0.03709928, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00431141 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ELI5A met -0.49% veranderd in het afgelopen uur, -3.76% in de afgelopen 24 uur en -22.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Eli5a (ELI5A) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 367.21K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 386.94K Circulerende voorraad 19.93M Totale voorraad 21,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Eli5a is $ 367.21K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ELI5A is 19.93M, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 386.94K.