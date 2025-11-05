DOUBT (DOUBT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00462953 $ 0.00462953 $ 0.00462953 24u laag $ 0.00522844 $ 0.00522844 $ 0.00522844 24u hoog 24u laag $ 0.00462953$ 0.00462953 $ 0.00462953 24u hoog $ 0.00522844$ 0.00522844 $ 0.00522844 Hoogste prijs ooit $ 0.0090364$ 0.0090364 $ 0.0090364 Laagste prijs $ 0.00462953$ 0.00462953 $ 0.00462953 Prijswijziging (1u) +0.32% Prijswijziging (1D) +4.85% Prijswijziging (7D) -15.21% Prijswijziging (7D) -15.21%

DOUBT (DOUBT) real-time prijs is $0.00517522. De afgelopen 24 uur werd er DOUBT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00462953 en een hoogtepunt van $ 0.00522844, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOUBT hoogste prijs aller tijden is $ 0.0090364, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00462953 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOUBT met +0.32% veranderd in het afgelopen uur, +4.85% in de afgelopen 24 uur en -15.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DOUBT (DOUBT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Circulerende voorraad 950.00M 950.00M 950.00M Totale voorraad 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DOUBT is $ 4.92M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOUBT is 950.00M, met een totale voorraad van 950000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.92M.