BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live DOUBT prijs vandaag is 0.00517522 USD. Volg realtime DOUBT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DOUBT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live DOUBT prijs vandaag is 0.00517522 USD. Volg realtime DOUBT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DOUBT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DOUBT

DOUBT Prijsinformatie

Wat is DOUBT

DOUBT officiële website

DOUBT tokenomie

DOUBT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

DOUBT logo

DOUBT Prijs (DOUBT)

Niet genoteerd

1 DOUBT naar USD live prijs:

$0.0051752
$0.0051752$0.0051752
+4.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
DOUBT (DOUBT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:03:21 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00462953
$ 0.00462953$ 0.00462953
24u laag
$ 0.00522844
$ 0.00522844$ 0.00522844
24u hoog

$ 0.00462953
$ 0.00462953$ 0.00462953

$ 0.00522844
$ 0.00522844$ 0.00522844

$ 0.0090364
$ 0.0090364$ 0.0090364

$ 0.00462953
$ 0.00462953$ 0.00462953

+0.32%

+4.85%

-15.21%

-15.21%

DOUBT (DOUBT) real-time prijs is $0.00517522. De afgelopen 24 uur werd er DOUBT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00462953 en een hoogtepunt van $ 0.00522844, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOUBT hoogste prijs aller tijden is $ 0.0090364, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00462953 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOUBT met +0.32% veranderd in het afgelopen uur, +4.85% in de afgelopen 24 uur en -15.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DOUBT (DOUBT) Marktinformatie

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

--
----

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

950.00M
950.00M 950.00M

950,000,000.0
950,000,000.0 950,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DOUBT is $ 4.92M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOUBT is 950.00M, met een totale voorraad van 950000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.92M.

DOUBT (DOUBT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van DOUBT naar USD $ +0.00023945.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van DOUBT naar USD $ -0.0003785751.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van DOUBT naar USD $ -0.0008069534.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van DOUBT naar USD $ -0.002590271636494113.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00023945+4.85%
30 dagen$ -0.0003785751-7.31%
60 dagen$ -0.0008069534-15.59%
90 dagen$ -0.002590271636494113-33.35%

Wat is DOUBT (DOUBT)?

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

DOUBT (DOUBT) hulpbron

Officiële website

DOUBT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DOUBT (DOUBT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DOUBT (DOUBT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DOUBT te bekijken.

Bekijk nu de DOUBT prijsvoorspelling !

DOUBT naar lokale valuta's

DOUBT (DOUBT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DOUBT (DOUBT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DOUBT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over DOUBT (DOUBT)

Hoeveel is DOUBT (DOUBT) vandaag waard?
De live DOUBT prijs in USD is 0.00517522 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DOUBT naar USD prijs?
De huidige prijs van DOUBT naar USD is $ 0.00517522. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DOUBT?
De marktkapitalisatie van DOUBT is $ 4.92M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DOUBT?
De circulerende voorraad van DOUBT is 950.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DOUBT?
DOUBT bereikte een ATH-prijs van 0.0090364 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DOUBT?
DOUBT zag een ATL-prijs van 0.00462953 USD.
Wat is het handelsvolume van DOUBT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DOUBT is -- USD.
Zal DOUBT dit jaar hoger gaan?
DOUBT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DOUBT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:03:21 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,752.31
$102,752.31$102,752.31

-0.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,348.03
$3,348.03$3,348.03

-4.53%

Solana logo

Solana

SOL

$158.59
$158.59$158.59

-1.78%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1822
$1.1822$1.1822

+58.15%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,752.31
$102,752.31$102,752.31

-0.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,348.03
$3,348.03$3,348.03

-4.53%

Solana logo

Solana

SOL

$158.59
$158.59$158.59

-1.78%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2510
$2.2510$2.2510

-1.36%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16456
$0.16456$0.16456

+0.38%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04360
$0.04360$0.04360

+74.40%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.094
$0.094$0.094

-98.12%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00982
$0.00982$0.00982

+30.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00900
$0.00900$0.00900

+38.46%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09000
$0.09000$0.09000

+486.70%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2878
$0.2878$0.2878

+475.60%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000043877
$0.0000000043877$0.0000000043877

+213.36%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1773
$0.1773$0.1773

+170.68%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008792
$0.000008792$0.000008792

+130.33%