Dolphin (DPHN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0119206 $ 0.0119206 $ 0.0119206 24u laag $ 0.01783957 $ 0.01783957 $ 0.01783957 24u hoog 24u laag $ 0.0119206$ 0.0119206 $ 0.0119206 24u hoog $ 0.01783957$ 0.01783957 $ 0.01783957 Hoogste prijs ooit $ 0.02226817$ 0.02226817 $ 0.02226817 Laagste prijs $ 0.01112509$ 0.01112509 $ 0.01112509 Prijswijziging (1u) +0.39% Prijswijziging (1D) -26.44% Prijswijziging (7D) -36.26% Prijswijziging (7D) -36.26%

Dolphin (DPHN) real-time prijs is $0.01287829. De afgelopen 24 uur werd er DPHN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0119206 en een hoogtepunt van $ 0.01783957, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DPHN hoogste prijs aller tijden is $ 0.02226817, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01112509 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DPHN met +0.39% veranderd in het afgelopen uur, -26.44% in de afgelopen 24 uur en -36.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dolphin (DPHN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.87M$ 12.87M $ 12.87M Circulerende voorraad 497.97M 497.97M 497.97M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Dolphin is $ 6.41M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DPHN is 497.97M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.87M.