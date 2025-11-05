DickStrategy (DICKSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00079184 24u hoog $ 0.00094226 Hoogste prijs ooit $ 0.01084287 Laagste prijs $ 0.00065559 Prijswijziging (1u) +0.60% Prijswijziging (1D) -5.37% Prijswijziging (7D) -22.79%

DickStrategy (DICKSTR) real-time prijs is $0.00088604. De afgelopen 24 uur werd er DICKSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00079184 en een hoogtepunt van $ 0.00094226, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DICKSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.01084287, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00065559 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DICKSTR met +0.60% veranderd in het afgelopen uur, -5.37% in de afgelopen 24 uur en -22.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DickStrategy (DICKSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 833.14K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 833.14K Circulerende voorraad 939.55M Totale voorraad 939,554,549.4552867

De huidige marktkapitalisatie van DickStrategy is $ 833.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DICKSTR is 939.55M, met een totale voorraad van 939554549.4552867. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 833.14K.