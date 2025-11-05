Dialectic ETH Vault (DETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,098.17 $ 3,098.17 $ 3,098.17 24u laag $ 3,578.83 $ 3,578.83 $ 3,578.83 24u hoog 24u laag $ 3,098.17$ 3,098.17 $ 3,098.17 24u hoog $ 3,578.83$ 3,578.83 $ 3,578.83 Hoogste prijs ooit $ 4,757.52$ 4,757.52 $ 4,757.52 Laagste prijs $ 3,098.17$ 3,098.17 $ 3,098.17 Prijswijziging (1u) +0.70% Prijswijziging (1D) -4.71% Prijswijziging (7D) -16.32% Prijswijziging (7D) -16.32%

Dialectic ETH Vault (DETH) real-time prijs is $3,350.07. De afgelopen 24 uur werd er DETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,098.17 en een hoogtepunt van $ 3,578.83, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DETH hoogste prijs aller tijden is $ 4,757.52, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,098.17 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DETH met +0.70% veranderd in het afgelopen uur, -4.71% in de afgelopen 24 uur en -16.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dialectic ETH Vault (DETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 32.92M$ 32.92M $ 32.92M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 32.92M$ 32.92M $ 32.92M Circulerende voorraad 9.83K 9.83K 9.83K Totale voorraad 9,825.257818807562 9,825.257818807562 9,825.257818807562

De huidige marktkapitalisatie van Dialectic ETH Vault is $ 32.92M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DETH is 9.83K, met een totale voorraad van 9825.257818807562. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.92M.