DEW (DEW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00068123 $ 0.00068123 $ 0.00068123 24u laag $ 0.00094421 $ 0.00094421 $ 0.00094421 24u hoog 24u laag $ 0.00068123$ 0.00068123 $ 0.00068123 24u hoog $ 0.00094421$ 0.00094421 $ 0.00094421 Hoogste prijs ooit $ 0.00922376$ 0.00922376 $ 0.00922376 Laagste prijs $ 0.00006117$ 0.00006117 $ 0.00006117 Prijswijziging (1u) +0.88% Prijswijziging (1D) +6.97% Prijswijziging (7D) -15.08% Prijswijziging (7D) -15.08%

DEW (DEW) real-time prijs is $0.00076974. De afgelopen 24 uur werd er DEW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00068123 en een hoogtepunt van $ 0.00094421, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DEW hoogste prijs aller tijden is $ 0.00922376, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006117 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DEW met +0.88% veranderd in het afgelopen uur, +6.97% in de afgelopen 24 uur en -15.08% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DEW (DEW) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 693.33K$ 693.33K $ 693.33K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 770.38K$ 770.38K $ 770.38K Circulerende voorraad 899.98M 899.98M 899.98M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DEW is $ 693.33K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DEW is 899.98M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 770.38K.