De live Deri Protocol prijs vandaag is 0.00316347 USD. Volg realtime DERI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DERI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Deri Protocol prijs vandaag is 0.00316347 USD. Volg realtime DERI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DERI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DERI

DERI Prijsinformatie

Wat is DERI

DERI officiële website

DERI tokenomie

DERI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Deri Protocol logo

Deri Protocol Prijs (DERI)

Niet genoteerd

1 DERI naar USD live prijs:

-12.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Deri Protocol (DERI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:00:57 (UTC+8)

Deri Protocol (DERI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00309956
24u laag
$ 0.003631
24u hoog

$ 0.00309956
$ 0.003631
$ 3.77
$ 0.00200107
-0.32%

-12.65%

-24.65%

-24.65%

Deri Protocol (DERI) real-time prijs is $0.00316347. De afgelopen 24 uur werd er DERI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00309956 en een hoogtepunt van $ 0.003631, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DERI hoogste prijs aller tijden is $ 3.77, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00200107 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DERI met -0.32% veranderd in het afgelopen uur, -12.65% in de afgelopen 24 uur en -24.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Deri Protocol (DERI) Marktinformatie

$ 415.79K
--
$ 1.55M
131.19M
490,441,296.592577
De huidige marktkapitalisatie van Deri Protocol is $ 415.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DERI is 131.19M, met een totale voorraad van 490441296.592577. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.55M.

Deri Protocol (DERI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Deri Protocol naar USD $ -0.000458394661352786.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Deri Protocol naar USD $ -0.0017923303.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Deri Protocol naar USD $ -0.0015188395.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Deri Protocol naar USD $ -0.001108372648661489.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000458394661352786-12.65%
30 dagen$ -0.0017923303-56.65%
60 dagen$ -0.0015188395-48.01%
90 dagen$ -0.001108372648661489-25.94%

Wat is Deri Protocol (DERI)?

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Deri Protocol (DERI) hulpbron

Officiële website

Deri Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Deri Protocol (DERI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Deri Protocol (DERI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Deri Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Deri Protocol prijsvoorspelling !

DERI naar lokale valuta's

Deri Protocol (DERI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Deri Protocol (DERI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DERI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Deri Protocol (DERI)

Hoeveel is Deri Protocol (DERI) vandaag waard?
De live DERI prijs in USD is 0.00316347 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DERI naar USD prijs?
De huidige prijs van DERI naar USD is $ 0.00316347. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Deri Protocol?
De marktkapitalisatie van DERI is $ 415.79K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DERI?
De circulerende voorraad van DERI is 131.19M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DERI?
DERI bereikte een ATH-prijs van 3.77 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DERI?
DERI zag een ATL-prijs van 0.00200107 USD.
Wat is het handelsvolume van DERI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DERI is -- USD.
Zal DERI dit jaar hoger gaan?
DERI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DERI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Deri Protocol (DERI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

