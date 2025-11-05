Deri Protocol (DERI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00309956 $ 0.00309956 $ 0.00309956 24u laag $ 0.003631 $ 0.003631 $ 0.003631 24u hoog 24u laag $ 0.00309956$ 0.00309956 $ 0.00309956 24u hoog $ 0.003631$ 0.003631 $ 0.003631 Hoogste prijs ooit $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 Laagste prijs $ 0.00200107$ 0.00200107 $ 0.00200107 Prijswijziging (1u) -0.32% Prijswijziging (1D) -12.65% Prijswijziging (7D) -24.65% Prijswijziging (7D) -24.65%

Deri Protocol (DERI) real-time prijs is $0.00316347. De afgelopen 24 uur werd er DERI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00309956 en een hoogtepunt van $ 0.003631, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DERI hoogste prijs aller tijden is $ 3.77, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00200107 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DERI met -0.32% veranderd in het afgelopen uur, -12.65% in de afgelopen 24 uur en -24.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Deri Protocol (DERI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 415.79K$ 415.79K $ 415.79K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Circulerende voorraad 131.19M 131.19M 131.19M Totale voorraad 490,441,296.592577 490,441,296.592577 490,441,296.592577

De huidige marktkapitalisatie van Deri Protocol is $ 415.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DERI is 131.19M, met een totale voorraad van 490441296.592577. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.55M.