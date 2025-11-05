Deploy (DEPLOY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00521804$ 0.00521804 $ 0.00521804 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Deploy (DEPLOY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DEPLOY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DEPLOY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00521804, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DEPLOY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Deploy (DEPLOY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Deploy is $ 8.94K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DEPLOY is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.94K.