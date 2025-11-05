Decrypting (DCRYPT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00207953 $ 0.00207953 $ 0.00207953 24u laag $ 0.00269187 $ 0.00269187 $ 0.00269187 24u hoog 24u laag $ 0.00207953$ 0.00207953 $ 0.00207953 24u hoog $ 0.00269187$ 0.00269187 $ 0.00269187 Hoogste prijs ooit $ 0.01196398$ 0.01196398 $ 0.01196398 Laagste prijs $ 0.00207953$ 0.00207953 $ 0.00207953 Prijswijziging (1u) +0.23% Prijswijziging (1D) -4.58% Prijswijziging (7D) -13.45% Prijswijziging (7D) -13.45%

Decrypting (DCRYPT) real-time prijs is $0.0025083. De afgelopen 24 uur werd er DCRYPT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00207953 en een hoogtepunt van $ 0.00269187, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DCRYPT hoogste prijs aller tijden is $ 0.01196398, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00207953 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DCRYPT met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, -4.58% in de afgelopen 24 uur en -13.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Decrypting (DCRYPT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 131.22K$ 131.22K $ 131.22K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 251.34K$ 251.34K $ 251.34K Circulerende voorraad 52.21M 52.21M 52.21M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Decrypting is $ 131.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DCRYPT is 52.21M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 251.34K.