De live Decrypting prijs vandaag is 0.0025083 USD. Volg realtime DCRYPT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DCRYPT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DCRYPT

DCRYPT Prijsinformatie

Wat is DCRYPT

DCRYPT whitepaper

DCRYPT officiële website

DCRYPT tokenomie

DCRYPT Prijsvoorspelling

Decrypting logo

Decrypting Prijs (DCRYPT)

Niet genoteerd

1 DCRYPT naar USD live prijs:

$0.00249914
$0.00249914$0.00249914
-4.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
Decrypting (DCRYPT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:44:33 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00207953
$ 0.00207953$ 0.00207953
24u laag
$ 0.00269187
$ 0.00269187$ 0.00269187
24u hoog

$ 0.00207953
$ 0.00207953$ 0.00207953

$ 0.00269187
$ 0.00269187$ 0.00269187

$ 0.01196398
$ 0.01196398$ 0.01196398

$ 0.00207953
$ 0.00207953$ 0.00207953

+0.23%

-4.58%

-13.45%

-13.45%

Decrypting (DCRYPT) real-time prijs is $0.0025083. De afgelopen 24 uur werd er DCRYPT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00207953 en een hoogtepunt van $ 0.00269187, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DCRYPT hoogste prijs aller tijden is $ 0.01196398, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00207953 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DCRYPT met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, -4.58% in de afgelopen 24 uur en -13.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Decrypting (DCRYPT) Marktinformatie

$ 131.22K
$ 131.22K$ 131.22K

--
----

$ 251.34K
$ 251.34K$ 251.34K

52.21M
52.21M 52.21M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Decrypting is $ 131.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DCRYPT is 52.21M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 251.34K.

Decrypting (DCRYPT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Decrypting naar USD $ -0.000120571692973459.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Decrypting naar USD $ -0.0011343071.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Decrypting naar USD $ -0.0013035459.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Decrypting naar USD $ -0.0026368446592508734.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000120571692973459-4.58%
30 dagen$ -0.0011343071-45.22%
60 dagen$ -0.0013035459-51.96%
90 dagen$ -0.0026368446592508734-51.24%

Wat is Decrypting (DCRYPT)?

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Decrypting (DCRYPT) hulpbron

Decrypting Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Decrypting (DCRYPT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Decrypting (DCRYPT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Decrypting te bekijken.

Bekijk nu de Decrypting prijsvoorspelling !

DCRYPT naar lokale valuta's

Decrypting (DCRYPT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Decrypting (DCRYPT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DCRYPT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Decrypting (DCRYPT)

Hoeveel is Decrypting (DCRYPT) vandaag waard?
De live DCRYPT prijs in USD is 0.0025083 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DCRYPT naar USD prijs?
De huidige prijs van DCRYPT naar USD is $ 0.0025083. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Decrypting?
De marktkapitalisatie van DCRYPT is $ 131.22K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DCRYPT?
De circulerende voorraad van DCRYPT is 52.21M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DCRYPT?
DCRYPT bereikte een ATH-prijs van 0.01196398 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DCRYPT?
DCRYPT zag een ATL-prijs van 0.00207953 USD.
Wat is het handelsvolume van DCRYPT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DCRYPT is -- USD.
Zal DCRYPT dit jaar hoger gaan?
DCRYPT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DCRYPT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:44:33 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

