CTOC (CTOC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.03234019 24u laag $ 0.0329313 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.154429 Laagste prijs $ 0.00791853 Prijswijziging (1u) -0.04% Prijswijziging (1D) +1.11% Prijswijziging (7D) -2.24%

CTOC (CTOC) real-time prijs is $0.0328796. De afgelopen 24 uur werd er CTOC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03234019 en een hoogtepunt van $ 0.0329313, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CTOC hoogste prijs aller tijden is $ 0.154429, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00791853 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CTOC met -0.04% veranderd in het afgelopen uur, +1.11% in de afgelopen 24 uur en -2.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CTOC (CTOC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.99M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 164.40M Circulerende voorraad 60.50M Totale voorraad 5,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CTOC is $ 1.99M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CTOC is 60.50M, met een totale voorraad van 5000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 164.40M.