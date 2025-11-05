CryptoLoots (CLOOTS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00211204$ 0.00211204 $ 0.00211204 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.99% Prijswijziging (1D) +14.82% Prijswijziging (7D) -17.51% Prijswijziging (7D) -17.51%

CryptoLoots (CLOOTS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CLOOTS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CLOOTS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00211204, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CLOOTS met -0.99% veranderd in het afgelopen uur, +14.82% in de afgelopen 24 uur en -17.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CryptoLoots (CLOOTS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 118.19K$ 118.19K $ 118.19K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 118.19K$ 118.19K $ 118.19K Circulerende voorraad 985.21M 985.21M 985.21M Totale voorraad 985,206,138.46286 985,206,138.46286 985,206,138.46286

De huidige marktkapitalisatie van CryptoLoots is $ 118.19K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLOOTS is 985.21M, met een totale voorraad van 985206138.46286. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 118.19K.