Crypto Factor (CFR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01086183 $ 0.01086183 $ 0.01086183 24u laag $ 0.01203016 $ 0.01203016 $ 0.01203016 24u hoog 24u laag $ 0.01086183$ 0.01086183 $ 0.01086183 24u hoog $ 0.01203016$ 0.01203016 $ 0.01203016 Hoogste prijs ooit $ 0.0402748$ 0.0402748 $ 0.0402748 Laagste prijs $ 0.01086183$ 0.01086183 $ 0.01086183 Prijswijziging (1u) +0.35% Prijswijziging (1D) -0.84% Prijswijziging (7D) -12.21% Prijswijziging (7D) -12.21%

Crypto Factor (CFR) real-time prijs is $0.01164218. De afgelopen 24 uur werd er CFR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01086183 en een hoogtepunt van $ 0.01203016, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CFR hoogste prijs aller tijden is $ 0.0402748, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01086183 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CFR met +0.35% veranderd in het afgelopen uur, -0.84% in de afgelopen 24 uur en -12.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Crypto Factor (CFR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Crypto Factor is $ 1.17M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CFR is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.17M.