De live Crypto Factor prijs vandaag is 0.01164218 USD. Volg realtime CFR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CFR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CFR

CFR Prijsinformatie

Wat is CFR

CFR whitepaper

CFR officiële website

CFR tokenomie

CFR Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Crypto Factor logo

Crypto Factor Prijs (CFR)

Niet genoteerd

1 CFR naar USD live prijs:

$0.01164218
-0.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Crypto Factor (CFR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:58:16 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01086183
24u laag
$ 0.01203016
24u hoog

$ 0.01086183
$ 0.01203016
$ 0.0402748
$ 0.01086183
+0.35%

-0.84%

-12.21%

-12.21%

Crypto Factor (CFR) real-time prijs is $0.01164218. De afgelopen 24 uur werd er CFR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01086183 en een hoogtepunt van $ 0.01203016, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CFR hoogste prijs aller tijden is $ 0.0402748, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01086183 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CFR met +0.35% veranderd in het afgelopen uur, -0.84% in de afgelopen 24 uur en -12.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Crypto Factor (CFR) Marktinformatie

$ 1.17M
--
$ 1.17M
100.00M
100,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Crypto Factor is $ 1.17M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CFR is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.17M.

Crypto Factor (CFR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Crypto Factor naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Crypto Factor naar USD $ -0.0051811670.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Crypto Factor naar USD $ -0.0040683213.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Crypto Factor naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.84%
30 dagen$ -0.0051811670-44.50%
60 dagen$ -0.0040683213-34.94%
90 dagen$ 0--

Wat is Crypto Factor (CFR)?

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Crypto Factor (CFR) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Crypto Factor Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Crypto Factor (CFR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Crypto Factor (CFR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Crypto Factor te bekijken.

Bekijk nu de Crypto Factor prijsvoorspelling !

CFR naar lokale valuta's

Crypto Factor (CFR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Crypto Factor (CFR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CFR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Crypto Factor (CFR)

Hoeveel is Crypto Factor (CFR) vandaag waard?
De live CFR prijs in USD is 0.01164218 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CFR naar USD prijs?
De huidige prijs van CFR naar USD is $ 0.01164218. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Crypto Factor?
De marktkapitalisatie van CFR is $ 1.17M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CFR?
De circulerende voorraad van CFR is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CFR?
CFR bereikte een ATH-prijs van 0.0402748 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CFR?
CFR zag een ATL-prijs van 0.01086183 USD.
Wat is het handelsvolume van CFR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CFR is -- USD.
Zal CFR dit jaar hoger gaan?
CFR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CFR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Crypto Factor (CFR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

