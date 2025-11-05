Cronos Legends (CLG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 101.93 $ 101.93 $ 101.93 24u laag $ 114.04 $ 114.04 $ 114.04 24u hoog 24u laag $ 101.93$ 101.93 $ 101.93 24u hoog $ 114.04$ 114.04 $ 114.04 Hoogste prijs ooit $ 474.6$ 474.6 $ 474.6 Laagste prijs $ 52.75$ 52.75 $ 52.75 Prijswijziging (1u) +0.91% Prijswijziging (1D) -1.10% Prijswijziging (7D) -13.23% Prijswijziging (7D) -13.23%

Cronos Legends (CLG) real-time prijs is $109.12. De afgelopen 24 uur werd er CLG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 101.93 en een hoogtepunt van $ 114.04, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CLG hoogste prijs aller tijden is $ 474.6, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 52.75 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CLG met +0.91% veranderd in het afgelopen uur, -1.10% in de afgelopen 24 uur en -13.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cronos Legends (CLG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 36.82K$ 36.82K $ 36.82K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 52.16K$ 52.16K $ 52.16K Circulerende voorraad 337.41 337.41 337.41 Totale voorraad 477.9525 477.9525 477.9525

De huidige marktkapitalisatie van Cronos Legends is $ 36.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLG is 337.41, met een totale voorraad van 477.9525. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.16K.