De live Cronos Legends prijs vandaag is 109.12 USD. Volg realtime CLG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CLG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CLG

CLG Prijsinformatie

Wat is CLG

CLG whitepaper

CLG officiële website

CLG tokenomie

CLG Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Cronos Legends logo

Cronos Legends Prijs (CLG)

Niet genoteerd

1 CLG naar USD live prijs:

$109.12
$109.12
-1.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Cronos Legends (CLG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:00 (UTC+8)

Cronos Legends (CLG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 101.93
$ 101.93
24u laag
$ 114.04
$ 114.04
24u hoog

$ 101.93
$ 101.93

$ 114.04
$ 114.04

$ 474.6
$ 474.6

$ 52.75
$ 52.75

+0.91%

-1.10%

-13.23%

-13.23%

Cronos Legends (CLG) real-time prijs is $109.12. De afgelopen 24 uur werd er CLG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 101.93 en een hoogtepunt van $ 114.04, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CLG hoogste prijs aller tijden is $ 474.6, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 52.75 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CLG met +0.91% veranderd in het afgelopen uur, -1.10% in de afgelopen 24 uur en -13.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cronos Legends (CLG) Marktinformatie

$ 36.82K
$ 36.82K

--
----

$ 52.16K
$ 52.16K

337.41
337.41

477.9525
477.9525

De huidige marktkapitalisatie van Cronos Legends is $ 36.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLG is 337.41, met een totale voorraad van 477.9525. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.16K.

Cronos Legends (CLG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Cronos Legends naar USD $ -1.2224652784244.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Cronos Legends naar USD $ +13.5172509120.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Cronos Legends naar USD $ -68.1480479680.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Cronos Legends naar USD $ -187.70916790416334.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -1.2224652784244-1.10%
30 dagen$ +13.5172509120+12.39%
60 dagen$ -68.1480479680-62.45%
90 dagen$ -187.70916790416334-63.23%

Wat is Cronos Legends (CLG)?

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Cronos Legends (CLG) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Cronos Legends Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Cronos Legends (CLG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Cronos Legends (CLG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Cronos Legends te bekijken.

Bekijk nu de Cronos Legends prijsvoorspelling !

CLG naar lokale valuta's

Cronos Legends (CLG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Cronos Legends (CLG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CLG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Cronos Legends (CLG)

Hoeveel is Cronos Legends (CLG) vandaag waard?
De live CLG prijs in USD is 109.12 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CLG naar USD prijs?
De huidige prijs van CLG naar USD is $ 109.12. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Cronos Legends?
De marktkapitalisatie van CLG is $ 36.82K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CLG?
De circulerende voorraad van CLG is 337.41 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CLG?
CLG bereikte een ATH-prijs van 474.6 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CLG?
CLG zag een ATL-prijs van 52.75 USD.
Wat is het handelsvolume van CLG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CLG is -- USD.
Zal CLG dit jaar hoger gaan?
CLG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CLG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:42:00 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

