De live Craft Engine prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime CRAFT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CRAFT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CRAFT

CRAFT Prijsinformatie

Wat is CRAFT

CRAFT whitepaper

CRAFT officiële website

CRAFT tokenomie

CRAFT Prijsvoorspelling

Craft Engine logo

Craft Engine Prijs (CRAFT)

Niet genoteerd

1 CRAFT naar USD live prijs:

$0.00089639
$0.00089639$0.00089639
-4.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
Craft Engine (CRAFT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:41:36 (UTC+8)

Craft Engine (CRAFT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00321117
$ 0.00321117$ 0.00321117

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-4.41%

-28.32%

-28.32%

Craft Engine (CRAFT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CRAFT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRAFT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00321117, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRAFT met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, -4.41% in de afgelopen 24 uur en -28.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Craft Engine (CRAFT) Marktinformatie

$ 66.33K
$ 66.33K$ 66.33K

--
----

$ 89.64K
$ 89.64K$ 89.64K

74.00M
74.00M 74.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Craft Engine is $ 66.33K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRAFT is 74.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 89.64K.

Craft Engine (CRAFT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Craft Engine naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Craft Engine naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Craft Engine naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Craft Engine naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.41%
30 dagen$ 0-40.21%
60 dagen$ 0-45.37%
90 dagen$ 0--

Wat is Craft Engine (CRAFT)?

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Craft Engine (CRAFT) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Craft Engine Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Craft Engine (CRAFT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Craft Engine (CRAFT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Craft Engine te bekijken.

Bekijk nu de Craft Engine prijsvoorspelling !

CRAFT naar lokale valuta's

Craft Engine (CRAFT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Craft Engine (CRAFT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRAFT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Craft Engine (CRAFT)

Hoeveel is Craft Engine (CRAFT) vandaag waard?
De live CRAFT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CRAFT naar USD prijs?
De huidige prijs van CRAFT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Craft Engine?
De marktkapitalisatie van CRAFT is $ 66.33K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CRAFT?
De circulerende voorraad van CRAFT is 74.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CRAFT?
CRAFT bereikte een ATH-prijs van 0.00321117 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CRAFT?
CRAFT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van CRAFT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CRAFT is -- USD.
Zal CRAFT dit jaar hoger gaan?
CRAFT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CRAFT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Craft Engine (CRAFT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

