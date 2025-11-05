Craft Engine (CRAFT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00321117 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.05% Prijswijziging (1D) -4.41% Prijswijziging (7D) -28.32%

Craft Engine (CRAFT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CRAFT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRAFT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00321117, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRAFT met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, -4.41% in de afgelopen 24 uur en -28.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Craft Engine (CRAFT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 66.33K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 89.64K Circulerende voorraad 74.00M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Craft Engine is $ 66.33K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRAFT is 74.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 89.64K.