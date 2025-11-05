Convergence (CONV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000315 $ 0.00000315 $ 0.00000315 24u laag $ 0.00000353 $ 0.00000353 $ 0.00000353 24u hoog 24u laag $ 0.00000315$ 0.00000315 $ 0.00000315 24u hoog $ 0.00000353$ 0.00000353 $ 0.00000353 Hoogste prijs ooit $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 Laagste prijs $ 0.00000315$ 0.00000315 $ 0.00000315 Prijswijziging (1u) -0.09% Prijswijziging (1D) -7.84% Prijswijziging (7D) -13.25% Prijswijziging (7D) -13.25%

Convergence (CONV) real-time prijs is $0.00000326. De afgelopen 24 uur werd er CONV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000315 en een hoogtepunt van $ 0.00000353, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CONV hoogste prijs aller tijden is $ 0.251715, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000315 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CONV met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, -7.84% in de afgelopen 24 uur en -13.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Convergence (CONV) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 32.56K$ 32.56K $ 32.56K Circulerende voorraad 3.93B 3.93B 3.93B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Convergence is $ 12.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CONV is 3.93B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.56K.