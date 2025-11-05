ComputerStrategy (CMPSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -6.95% Prijswijziging (7D) -25.85%

ComputerStrategy (CMPSTR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CMPSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CMPSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CMPSTR met -- veranderd in het afgelopen uur, -6.95% in de afgelopen 24 uur en -25.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ComputerStrategy (CMPSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.82K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.82K Circulerende voorraad 931.60M Totale voorraad 931,596,964.5336446

De huidige marktkapitalisatie van ComputerStrategy is $ 15.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CMPSTR is 931.60M, met een totale voorraad van 931596964.5336446. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.82K.