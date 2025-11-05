BeursDEX+
De live ColdPL prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime COLDPL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de COLDPL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 COLDPL naar USD live prijs:

$0.00029862
$0.00029862$0.00029862
-2.50%1D
mexc
USD
ColdPL (COLDPL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:40:17 (UTC+8)

ColdPL (COLDPL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0021093
$ 0.0021093$ 0.0021093

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.51%

-5.72%

-5.72%

ColdPL (COLDPL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er COLDPL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COLDPL hoogste prijs aller tijden is $ 0.0021093, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COLDPL met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.51% in de afgelopen 24 uur en -5.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ColdPL (COLDPL) Marktinformatie

$ 298.65K
$ 298.65K$ 298.65K

--
----

$ 298.65K
$ 298.65K$ 298.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,724.646193
999,995,724.646193 999,995,724.646193

De huidige marktkapitalisatie van ColdPL is $ 298.65K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COLDPL is 1000.00M, met een totale voorraad van 999995724.646193. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 298.65K.

ColdPL (COLDPL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ColdPL naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ColdPL naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ColdPL naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ColdPL naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.51%
30 dagen$ 0+7.62%
60 dagen$ 0-47.59%
90 dagen$ 0--

Wat is ColdPL (COLDPL)?

ColdPL

Stacked. Chillin'. Crypto Villain.

ColdPL isn't just a coin. It's a lifestyle — frosty gains, zero stress, and two frogs too cool to care.

Just like Coldplay surprised everyone with the Kiss Cam, we're here to surprise the world with a new way to connect: blockchain and real-world technology.

No kisses here—just big opportunities. 💡💰

🔹 Share, learn, and be part of the movement.🔹 Please respect the community rules and keep it positive.

The future has its own live show too! 

ColdPL Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ColdPL (COLDPL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ColdPL (COLDPL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ColdPL te bekijken.

Bekijk nu de ColdPL prijsvoorspelling !

COLDPL naar lokale valuta's

ColdPL (COLDPL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ColdPL (COLDPL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van COLDPL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ColdPL (COLDPL)

Hoeveel is ColdPL (COLDPL) vandaag waard?
De live COLDPL prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige COLDPL naar USD prijs?
De huidige prijs van COLDPL naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ColdPL?
De marktkapitalisatie van COLDPL is $ 298.65K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van COLDPL?
De circulerende voorraad van COLDPL is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van COLDPL?
COLDPL bereikte een ATH-prijs van 0.0021093 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van COLDPL?
COLDPL zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van COLDPL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van COLDPL is -- USD.
Zal COLDPL dit jaar hoger gaan?
COLDPL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de COLDPL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
