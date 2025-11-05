CodeputerBot (CODEPUTER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.20% Prijswijziging (1D) +2.35% Prijswijziging (7D) -23.73% Prijswijziging (7D) -23.73%

CodeputerBot (CODEPUTER) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CODEPUTER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CODEPUTER hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CODEPUTER met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, +2.35% in de afgelopen 24 uur en -23.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CodeputerBot (CODEPUTER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K Circulerende voorraad 999.37M 999.37M 999.37M Totale voorraad 999,371,724.846053 999,371,724.846053 999,371,724.846053

De huidige marktkapitalisatie van CodeputerBot is $ 10.83K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CODEPUTER is 999.37M, met een totale voorraad van 999371724.846053. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.83K.