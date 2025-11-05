BeursDEX+
De live Coded for millions prijs vandaag is 0.00004002 USD. Volg realtime CODED naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CODED prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CODED

CODED Prijsinformatie

Wat is CODED

CODED officiële website

CODED tokenomie

CODED Prijsvoorspelling

Coded for millions logo

Coded for millions Prijs (CODED)

Niet genoteerd

1 CODED naar USD live prijs:

--
----
-2.60%1D
mexc
USD
Coded for millions (CODED) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:39:47 (UTC+8)

Coded for millions (CODED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00003749
$ 0.00003749$ 0.00003749
24u laag
$ 0.0000419
$ 0.0000419$ 0.0000419
24u hoog

$ 0.00003749
$ 0.00003749$ 0.00003749

$ 0.0000419
$ 0.0000419$ 0.0000419

$ 0.00066969
$ 0.00066969$ 0.00066969

$ 0.00003749
$ 0.00003749$ 0.00003749

-0.29%

-2.68%

-45.69%

-45.69%

Coded for millions (CODED) real-time prijs is $0.00004002. De afgelopen 24 uur werd er CODED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003749 en een hoogtepunt van $ 0.0000419, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CODED hoogste prijs aller tijden is $ 0.00066969, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003749 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CODED met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -2.68% in de afgelopen 24 uur en -45.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Coded for millions (CODED) Marktinformatie

$ 40.02K
$ 40.02K$ 40.02K

--
----

$ 40.02K
$ 40.02K$ 40.02K

999.84M
999.84M 999.84M

999,842,596.261205
999,842,596.261205 999,842,596.261205

De huidige marktkapitalisatie van Coded for millions is $ 40.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CODED is 999.84M, met een totale voorraad van 999842596.261205. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 40.02K.

Coded for millions (CODED) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Coded for millions naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Coded for millions naar USD $ -0.0000270933.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Coded for millions naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Coded for millions naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.68%
30 dagen$ -0.0000270933-67.69%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Coded for millions (CODED)?

This is codded to moon

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Coded for millions (CODED) hulpbron

Officiële website

Coded for millions Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Coded for millions (CODED) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Coded for millions (CODED) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Coded for millions te bekijken.

Bekijk nu de Coded for millions prijsvoorspelling !

CODED naar lokale valuta's

Coded for millions (CODED) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Coded for millions (CODED) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CODED token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Coded for millions (CODED)

Hoeveel is Coded for millions (CODED) vandaag waard?
De live CODED prijs in USD is 0.00004002 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CODED naar USD prijs?
De huidige prijs van CODED naar USD is $ 0.00004002. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Coded for millions?
De marktkapitalisatie van CODED is $ 40.02K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CODED?
De circulerende voorraad van CODED is 999.84M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CODED?
CODED bereikte een ATH-prijs van 0.00066969 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CODED?
CODED zag een ATL-prijs van 0.00003749 USD.
Wat is het handelsvolume van CODED?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CODED is -- USD.
Zal CODED dit jaar hoger gaan?
CODED kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CODED prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:39:47 (UTC+8)

Coded for millions (CODED) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

