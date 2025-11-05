Cod3x (CDX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.050821 $ 0.050821 $ 0.050821 24u laag $ 0.058104 $ 0.058104 $ 0.058104 24u hoog 24u laag $ 0.050821$ 0.050821 $ 0.050821 24u hoog $ 0.058104$ 0.058104 $ 0.058104 Hoogste prijs ooit $ 0.251359$ 0.251359 $ 0.251359 Laagste prijs $ 0.01749092$ 0.01749092 $ 0.01749092 Prijswijziging (1u) +0.15% Prijswijziging (1D) -2.12% Prijswijziging (7D) -31.39% Prijswijziging (7D) -31.39%

Cod3x (CDX) real-time prijs is $0.055606. De afgelopen 24 uur werd er CDX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.050821 en een hoogtepunt van $ 0.058104, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CDX hoogste prijs aller tijden is $ 0.251359, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01749092 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CDX met +0.15% veranderd in het afgelopen uur, -2.12% in de afgelopen 24 uur en -31.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cod3x (CDX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Circulerende voorraad 49.13M 49.13M 49.13M Totale voorraad 49,134,194.86556557 49,134,194.86556557 49,134,194.86556557

De huidige marktkapitalisatie van Cod3x is $ 2.73M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CDX is 49.13M, met een totale voorraad van 49134194.86556557. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.73M.