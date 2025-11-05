Chi (気) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001845 $ 0.00001845 $ 0.00001845 24u laag $ 0.00002252 $ 0.00002252 $ 0.00002252 24u hoog 24u laag $ 0.00001845$ 0.00001845 $ 0.00001845 24u hoog $ 0.00002252$ 0.00002252 $ 0.00002252 Hoogste prijs ooit $ 0.00205066$ 0.00205066 $ 0.00205066 Laagste prijs $ 0.00001845$ 0.00001845 $ 0.00001845 Prijswijziging (1u) +0.42% Prijswijziging (1D) -9.40% Prijswijziging (7D) -30.94% Prijswijziging (7D) -30.94%

Chi (気) real-time prijs is $0.00001988. De afgelopen 24 uur werd er 気 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001845 en een hoogtepunt van $ 0.00002252, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 気 hoogste prijs aller tijden is $ 0.00205066, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001845 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 気 met +0.42% veranderd in het afgelopen uur, -9.40% in de afgelopen 24 uur en -30.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Chi (気) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 19.87K$ 19.87K $ 19.87K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 19.87K$ 19.87K $ 19.87K Circulerende voorraad 999.69M 999.69M 999.69M Totale voorraad 999,692,800.636863 999,692,800.636863 999,692,800.636863

De huidige marktkapitalisatie van Chi is $ 19.87K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 気 is 999.69M, met een totale voorraad van 999692800.636863. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 19.87K.