CheckDot (CDT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.04770446 $ 0.04770446 $ 0.04770446 24u laag $ 0.054662 $ 0.054662 $ 0.054662 24u hoog 24u laag $ 0.04770446$ 0.04770446 $ 0.04770446 24u hoog $ 0.054662$ 0.054662 $ 0.054662 Hoogste prijs ooit $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Laagste prijs $ 0.00930431$ 0.00930431 $ 0.00930431 Prijswijziging (1u) +0.28% Prijswijziging (1D) -2.49% Prijswijziging (7D) -15.19% Prijswijziging (7D) -15.19%

CheckDot (CDT) real-time prijs is $0.052825. De afgelopen 24 uur werd er CDT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.04770446 en een hoogtepunt van $ 0.054662, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CDT hoogste prijs aller tijden is $ 1.33, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00930431 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CDT met +0.28% veranderd in het afgelopen uur, -2.49% in de afgelopen 24 uur en -15.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CheckDot (CDT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 390.38K$ 390.38K $ 390.38K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 528.21K$ 528.21K $ 528.21K Circulerende voorraad 7.39M 7.39M 7.39M Totale voorraad 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

De huidige marktkapitalisatie van CheckDot is $ 390.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CDT is 7.39M, met een totale voorraad van 9999250.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 528.21K.