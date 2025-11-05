BeursDEX+
De live CheckDot prijs vandaag is 0.052825 USD. Volg realtime CDT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CDT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CDT

CDT Prijsinformatie

Wat is CDT

CDT officiële website

CDT tokenomie

CDT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

CheckDot logo

CheckDot Prijs (CDT)

Niet genoteerd

1 CDT naar USD live prijs:

$0.052825
$0.052825
-2.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
CheckDot (CDT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:54:59 (UTC+8)

CheckDot (CDT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.04770446
$ 0.04770446
24u laag
$ 0.054662
$ 0.054662
24u hoog

$ 0.04770446
$ 0.04770446

$ 0.054662
$ 0.054662

$ 1.33
$ 1.33

$ 0.00930431
$ 0.00930431

+0.28%

-2.49%

-15.19%

-15.19%

CheckDot (CDT) real-time prijs is $0.052825. De afgelopen 24 uur werd er CDT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.04770446 en een hoogtepunt van $ 0.054662, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CDT hoogste prijs aller tijden is $ 1.33, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00930431 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CDT met +0.28% veranderd in het afgelopen uur, -2.49% in de afgelopen 24 uur en -15.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CheckDot (CDT) Marktinformatie

$ 390.38K
$ 390.38K

--
--

$ 528.21K
$ 528.21K

7.39M
7.39M

9,999,250.0
9,999,250.0

De huidige marktkapitalisatie van CheckDot is $ 390.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CDT is 7.39M, met een totale voorraad van 9999250.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 528.21K.

CheckDot (CDT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van CheckDot naar USD $ -0.00134977684951998.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van CheckDot naar USD $ -0.0197408979.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van CheckDot naar USD $ -0.0212297811.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van CheckDot naar USD $ -0.04884327957978601.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00134977684951998-2.49%
30 dagen$ -0.0197408979-37.37%
60 dagen$ -0.0212297811-40.18%
90 dagen$ -0.04884327957978601-48.04%

Wat is CheckDot (CDT)?

The CheckDot platform is a essential checkpoint for the verification for any cryptocurrency project and more.

We have been confronted with the lack of transparency of some projects for many years. CheckDot has the ambition to be the first decentralized platform of opinions in various fields: Projects, companies, forms, code and more. Furthermore, CheckDot makes it possible to create requests for advice or audits involving one or two layers of advisors.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

CheckDot (CDT) hulpbron

Officiële website

CheckDot Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal CheckDot (CDT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je CheckDot (CDT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor CheckDot te bekijken.

Bekijk nu de CheckDot prijsvoorspelling !

CDT naar lokale valuta's

CheckDot (CDT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van CheckDot (CDT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CDT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over CheckDot (CDT)

Hoeveel is CheckDot (CDT) vandaag waard?
De live CDT prijs in USD is 0.052825 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CDT naar USD prijs?
De huidige prijs van CDT naar USD is $ 0.052825. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van CheckDot?
De marktkapitalisatie van CDT is $ 390.38K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CDT?
De circulerende voorraad van CDT is 7.39M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CDT?
CDT bereikte een ATH-prijs van 1.33 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CDT?
CDT zag een ATL-prijs van 0.00930431 USD.
Wat is het handelsvolume van CDT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CDT is -- USD.
Zal CDT dit jaar hoger gaan?
CDT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CDT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:54:59 (UTC+8)

CheckDot (CDT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

