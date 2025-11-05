Chatrix (CRX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.06% Prijswijziging (1D) +2.75% Prijswijziging (7D) +11.84%

Chatrix (CRX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CRX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRX hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRX met -0.06% veranderd in het afgelopen uur, +2.75% in de afgelopen 24 uur en +11.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Chatrix (CRX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 35.77K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 41.25K Circulerende voorraad 758.68M Totale voorraad 874,906,470.476795

De huidige marktkapitalisatie van Chatrix is $ 35.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRX is 758.68M, met een totale voorraad van 874906470.476795. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 41.25K.