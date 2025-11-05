CAPY (CAPY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00165284$ 0.00165284 $ 0.00165284 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.70% Prijswijziging (7D) -21.50% Prijswijziging (7D) -21.50%

CAPY (CAPY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CAPY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CAPY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00165284, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CAPY met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.70% in de afgelopen 24 uur en -21.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CAPY (CAPY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CAPY is $ 11.51K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CAPY is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.51K.