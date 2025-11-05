BeursDEX+
De live Cap USD prijs vandaag is 0.999296 USD. Volg realtime CUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CUSD

CUSD Prijsinformatie

Wat is CUSD

CUSD whitepaper

CUSD officiële website

CUSD tokenomie

CUSD Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Cap USD logo

Cap USD Prijs (CUSD)

Niet genoteerd

1 CUSD naar USD live prijs:

$0.999744
$0.999744$0.999744
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Cap USD (CUSD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:53:43 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.987009
$ 0.987009$ 0.987009
24u laag
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24u hoog

$ 0.987009
$ 0.987009$ 0.987009

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752$ 0.947752

-0.09%

-0.14%

-0.19%

-0.19%

Cap USD (CUSD) real-time prijs is $0.999296. De afgelopen 24 uur werd er CUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.987009 en een hoogtepunt van $ 1.012, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.17, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.947752 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CUSD met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, -0.14% in de afgelopen 24 uur en -0.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cap USD (CUSD) Marktinformatie

$ 208.18M
$ 208.18M$ 208.18M

--
----

$ 208.18M
$ 208.18M$ 208.18M

208.24M
208.24M 208.24M

208,236,025.0643429
208,236,025.0643429 208,236,025.0643429

De huidige marktkapitalisatie van Cap USD is $ 208.18M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CUSD is 208.24M, met een totale voorraad van 208236025.0643429. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 208.18M.

Cap USD (CUSD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Cap USD naar USD $ -0.0014194043432049.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Cap USD naar USD $ -0.0005588063.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Cap USD naar USD $ -0.0017634576.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Cap USD naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0014194043432049-0.14%
30 dagen$ -0.0005588063-0.05%
60 dagen$ -0.0017634576-0.17%
90 dagen$ 0--

Wat is Cap USD (CUSD)?

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Cap USD (CUSD) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Cap USD Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Cap USD (CUSD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Cap USD (CUSD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Cap USD te bekijken.

Bekijk nu de Cap USD prijsvoorspelling !

CUSD naar lokale valuta's

Cap USD (CUSD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Cap USD (CUSD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CUSD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Cap USD (CUSD)

Hoeveel is Cap USD (CUSD) vandaag waard?
De live CUSD prijs in USD is 0.999296 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CUSD naar USD prijs?
De huidige prijs van CUSD naar USD is $ 0.999296. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Cap USD?
De marktkapitalisatie van CUSD is $ 208.18M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CUSD?
De circulerende voorraad van CUSD is 208.24M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CUSD?
CUSD bereikte een ATH-prijs van 1.17 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CUSD?
CUSD zag een ATL-prijs van 0.947752 USD.
Wat is het handelsvolume van CUSD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CUSD is -- USD.
Zal CUSD dit jaar hoger gaan?
CUSD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CUSD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:53:43 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

