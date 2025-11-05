BeursDEX+
De live Caesar prijs vandaag is 0.00863207 USD. Volg realtime CAESAR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CAESAR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CAESAR

CAESAR Prijsinformatie

Wat is CAESAR

CAESAR officiële website

CAESAR tokenomie

CAESAR Prijsvoorspelling

Caesar logo

Caesar Prijs (CAESAR)

Niet genoteerd

1 CAESAR naar USD live prijs:

$0.00863207
-2.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
Caesar (CAESAR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:53:17 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00799297
24u laag
$ 0.00939491
24u hoog

$ 0.00799297
$ 0.00939491
$ 0.02986281
$ 0.00704573
-0.48%

-2.22%

-27.13%

-27.13%

Caesar (CAESAR) real-time prijs is $0.00863207. De afgelopen 24 uur werd er CAESAR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00799297 en een hoogtepunt van $ 0.00939491, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CAESAR hoogste prijs aller tijden is $ 0.02986281, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00704573 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CAESAR met -0.48% veranderd in het afgelopen uur, -2.22% in de afgelopen 24 uur en -27.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Caesar (CAESAR) Marktinformatie

$ 8.63M
--
$ 8.63M
1000.00M
999,999,894.3282104
De huidige marktkapitalisatie van Caesar is $ 8.63M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CAESAR is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999894.3282104. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.63M.

Caesar (CAESAR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Caesar naar USD $ -0.000196282818596929.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Caesar naar USD $ -0.0029778975.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Caesar naar USD $ -0.0047226728.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Caesar naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000196282818596929-2.22%
30 dagen$ -0.0029778975-34.49%
60 dagen$ -0.0047226728-54.71%
90 dagen$ 0--

Wat is Caesar (CAESAR)?

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Caesar (CAESAR) hulpbron

Officiële website

Caesar Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Caesar (CAESAR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Caesar (CAESAR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Caesar te bekijken.

Bekijk nu de Caesar prijsvoorspelling !

CAESAR naar lokale valuta's

Caesar (CAESAR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Caesar (CAESAR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CAESAR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Caesar (CAESAR)

Hoeveel is Caesar (CAESAR) vandaag waard?
De live CAESAR prijs in USD is 0.00863207 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CAESAR naar USD prijs?
De huidige prijs van CAESAR naar USD is $ 0.00863207. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Caesar?
De marktkapitalisatie van CAESAR is $ 8.63M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CAESAR?
De circulerende voorraad van CAESAR is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CAESAR?
CAESAR bereikte een ATH-prijs van 0.02986281 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CAESAR?
CAESAR zag een ATL-prijs van 0.00704573 USD.
Wat is het handelsvolume van CAESAR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CAESAR is -- USD.
Zal CAESAR dit jaar hoger gaan?
CAESAR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CAESAR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Caesar (CAESAR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

