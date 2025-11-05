Bware (INFRA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.080658 24u hoog $ 0.082876 Hoogste prijs ooit $ 2.45 Laagste prijs $ 0.077968 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) -2.31% Prijswijziging (7D) -4.76%

Bware (INFRA) real-time prijs is $0.080945. De afgelopen 24 uur werd er INFRA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.080658 en een hoogtepunt van $ 0.082876, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De INFRA hoogste prijs aller tijden is $ 2.45, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.077968 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is INFRA met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -2.31% in de afgelopen 24 uur en -4.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bware (INFRA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 405.38K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.10M Circulerende voorraad 5.01M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Bware is $ 405.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van INFRA is 5.01M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.10M.