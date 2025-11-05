Bubblebid (BBB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01369516$ 0.01369516 $ 0.01369516 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -2.10% Prijswijziging (7D) -2.10%

Bubblebid (BBB) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BBB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BBB hoogste prijs aller tijden is $ 0.01369516, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BBB met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -2.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bubblebid (BBB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Circulerende voorraad 21.00M 21.00M 21.00M Totale voorraad 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Bubblebid is $ 11.21K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BBB is 21.00M, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.21K.