Brian (BRIAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Brian (BRIAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Brian (BRIAN) Informatie Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future. Officiële website: https://brianarmbase.com/

Brian (BRIAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Brian (BRIAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Totale voorraad: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M Circulerende voorraad: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Hoogste ooit: $ 0.00823332 $ 0.00823332 $ 0.00823332 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00154146 $ 0.00154146 $ 0.00154146 Meer informatie over Brian (BRIAN) prijs

Brian (BRIAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Brian (BRIAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRIAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRIAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRIAN begrijpt, kun je de live prijs van BRIAN token verkennen!

Prijsvoorspelling van BRIAN Wil je weten waar je BRIAN naartoe gaat? Onze BRIAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BRIAN token!

