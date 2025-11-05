Brain (SN90) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.604077 $ 0.604077 $ 0.604077 24u laag $ 0.705657 $ 0.705657 $ 0.705657 24u hoog 24u laag $ 0.604077$ 0.604077 $ 0.604077 24u hoog $ 0.705657$ 0.705657 $ 0.705657 Hoogste prijs ooit $ 0.952517$ 0.952517 $ 0.952517 Laagste prijs $ 0.316266$ 0.316266 $ 0.316266 Prijswijziging (1u) +0.61% Prijswijziging (1D) -5.66% Prijswijziging (7D) -16.43% Prijswijziging (7D) -16.43%

Brain (SN90) real-time prijs is $0.640866. De afgelopen 24 uur werd er SN90 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.604077 en een hoogtepunt van $ 0.705657, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SN90 hoogste prijs aller tijden is $ 0.952517, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.316266 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SN90 met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, -5.66% in de afgelopen 24 uur en -16.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Brain (SN90) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 351.54K$ 351.54K $ 351.54K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 351.54K$ 351.54K $ 351.54K Circulerende voorraad 549.68K 549.68K 549.68K Totale voorraad 549,680.0 549,680.0 549,680.0

De huidige marktkapitalisatie van Brain is $ 351.54K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SN90 is 549.68K, met een totale voorraad van 549680.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 351.54K.