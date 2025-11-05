BRACKY (BRACKY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.21% Prijswijziging (1D) -6.49% Prijswijziging (7D) -24.32% Prijswijziging (7D) -24.32%

BRACKY (BRACKY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BRACKY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BRACKY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BRACKY met -1.21% veranderd in het afgelopen uur, -6.49% in de afgelopen 24 uur en -24.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BRACKY (BRACKY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.49M$ 12.49M $ 12.49M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.91M$ 13.91M $ 13.91M Circulerende voorraad 88.61B 88.61B 88.61B Totale voorraad 98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667

De huidige marktkapitalisatie van BRACKY is $ 12.49M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BRACKY is 88.61B, met een totale voorraad van 98606373288.71667. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.91M.