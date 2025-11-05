BORNE (BORNE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01122421 $ 0.01122421 $ 0.01122421 24u laag $ 0.01188922 $ 0.01188922 $ 0.01188922 24u hoog 24u laag $ 0.01122421$ 0.01122421 $ 0.01122421 24u hoog $ 0.01188922$ 0.01188922 $ 0.01188922 Hoogste prijs ooit $ 0.04767635$ 0.04767635 $ 0.04767635 Laagste prijs $ 0.00765551$ 0.00765551 $ 0.00765551 Prijswijziging (1u) +0.13% Prijswijziging (1D) -0.97% Prijswijziging (7D) -15.12% Prijswijziging (7D) -15.12%

BORNE (BORNE) real-time prijs is $0.01146609. De afgelopen 24 uur werd er BORNE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01122421 en een hoogtepunt van $ 0.01188922, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BORNE hoogste prijs aller tijden is $ 0.04767635, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00765551 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BORNE met +0.13% veranderd in het afgelopen uur, -0.97% in de afgelopen 24 uur en -15.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BORNE (BORNE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 299.40K$ 299.40K $ 299.40K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Circulerende voorraad 26.11M 26.11M 26.11M Totale voorraad 172,405,788.713222 172,405,788.713222 172,405,788.713222

De huidige marktkapitalisatie van BORNE is $ 299.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BORNE is 26.11M, met een totale voorraad van 172405788.713222. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.98M.