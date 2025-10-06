De live boris prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BORIS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BORIS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live boris prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BORIS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BORIS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

boris Prijs (BORIS)

Niet genoteerd

1 BORIS naar USD live prijs:

--
----
-2.80%1D
mexc
USD
boris (BORIS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:30:52 (UTC+8)

boris (BORIS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108161
$ 0.00108161$ 0.00108161

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-2.85%

+23.05%

+23.05%

boris (BORIS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BORIS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BORIS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00108161, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BORIS met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -2.85% in de afgelopen 24 uur en +23.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

boris (BORIS) Marktinformatie

$ 32.66K
$ 32.66K$ 32.66K

--
----

$ 32.66K
$ 32.66K$ 32.66K

999.90M
999.90M 999.90M

999,895,217.655314
999,895,217.655314 999,895,217.655314

De huidige marktkapitalisatie van boris is $ 32.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BORIS is 999.90M, met een totale voorraad van 999895217.655314. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.66K.

boris (BORIS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van boris naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van boris naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van boris naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van boris naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.85%
30 dagen$ 0-12.43%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is boris (BORIS)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

boris (BORIS) hulpbron

Officiële website

boris Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal boris (BORIS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je boris (BORIS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor boris te bekijken.

Bekijk nu de boris prijsvoorspelling !

BORIS naar lokale valuta's

boris (BORIS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van boris (BORIS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BORIS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over boris (BORIS)

Hoeveel is boris (BORIS) vandaag waard?
De live BORIS prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BORIS naar USD prijs?
De huidige prijs van BORIS naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van boris?
De marktkapitalisatie van BORIS is $ 32.66K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BORIS?
De circulerende voorraad van BORIS is 999.90M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BORIS?
BORIS bereikte een ATH-prijs van 0.00108161 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BORIS?
BORIS zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van BORIS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BORIS is -- USD.
Zal BORIS dit jaar hoger gaan?
BORIS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BORIS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.