De live BONGO CAT prijs vandaag is 0.00009032 USD. Volg realtime BONGO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BONGO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BONGO

BONGO Prijsinformatie

Wat is BONGO

BONGO officiële website

BONGO tokenomie

BONGO Prijsvoorspelling

BONGO CAT logo

BONGO CAT Prijs (BONGO)

Niet genoteerd

1 BONGO naar USD live prijs:

--
----
-4.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
BONGO CAT (BONGO) live prijsgrafiek
BONGO CAT (BONGO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00008235
$ 0.00008235$ 0.00008235
24u laag
$ 0.00009655
$ 0.00009655$ 0.00009655
24u hoog

$ 0.00008235
$ 0.00008235$ 0.00008235

$ 0.00009655
$ 0.00009655$ 0.00009655

$ 0.142768
$ 0.142768$ 0.142768

$ 0.00002101
$ 0.00002101$ 0.00002101

+0.96%

-4.10%

-25.82%

-25.82%

BONGO CAT (BONGO) real-time prijs is $0.00009032. De afgelopen 24 uur werd er BONGO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00008235 en een hoogtepunt van $ 0.00009655, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BONGO hoogste prijs aller tijden is $ 0.142768, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002101 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BONGO met +0.96% veranderd in het afgelopen uur, -4.10% in de afgelopen 24 uur en -25.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BONGO CAT (BONGO) Marktinformatie

$ 90.40K
$ 90.40K$ 90.40K

--
----

$ 90.40K
$ 90.40K$ 90.40K

999.68M
999.68M 999.68M

999,683,934.1693263
999,683,934.1693263 999,683,934.1693263

De huidige marktkapitalisatie van BONGO CAT is $ 90.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BONGO is 999.68M, met een totale voorraad van 999683934.1693263. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 90.40K.

BONGO CAT (BONGO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van BONGO CAT naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van BONGO CAT naar USD $ -0.0000891737.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van BONGO CAT naar USD $ -0.0000890244.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van BONGO CAT naar USD $ -0.007755710362825144.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.10%
30 dagen$ -0.0000891737-98.73%
60 dagen$ -0.0000890244-98.56%
90 dagen$ -0.007755710362825144-98.84%

Wat is BONGO CAT (BONGO)?

₍^. ̫.^₎ community take over ₍^. ̫.^₎ $BONGO on Solana ≽

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

BONGO CAT (BONGO) hulpbron

Officiële website

BONGO CAT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BONGO CAT (BONGO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BONGO CAT (BONGO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BONGO CAT te bekijken.

Bekijk nu de BONGO CAT prijsvoorspelling !

BONGO naar lokale valuta's

BONGO CAT (BONGO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BONGO CAT (BONGO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BONGO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over BONGO CAT (BONGO)

Hoeveel is BONGO CAT (BONGO) vandaag waard?
De live BONGO prijs in USD is 0.00009032 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BONGO naar USD prijs?
De huidige prijs van BONGO naar USD is $ 0.00009032. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BONGO CAT?
De marktkapitalisatie van BONGO is $ 90.40K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BONGO?
De circulerende voorraad van BONGO is 999.68M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BONGO?
BONGO bereikte een ATH-prijs van 0.142768 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BONGO?
BONGO zag een ATL-prijs van 0.00002101 USD.
Wat is het handelsvolume van BONGO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BONGO is -- USD.
Zal BONGO dit jaar hoger gaan?
BONGO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BONGO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
BONGO CAT (BONGO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

