BONGO CAT (BONGO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00008235 24u hoog $ 0.00009655 Hoogste prijs ooit $ 0.142768 Laagste prijs $ 0.00002101 Prijswijziging (1u) +0.96% Prijswijziging (1D) -4.10% Prijswijziging (7D) -25.82%

BONGO CAT (BONGO) real-time prijs is $0.00009032. De afgelopen 24 uur werd er BONGO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00008235 en een hoogtepunt van $ 0.00009655, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BONGO hoogste prijs aller tijden is $ 0.142768, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002101 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BONGO met +0.96% veranderd in het afgelopen uur, -4.10% in de afgelopen 24 uur en -25.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BONGO CAT (BONGO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 90.40K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 90.40K Circulerende voorraad 999.68M Totale voorraad 999,683,934.1693263

De huidige marktkapitalisatie van BONGO CAT is $ 90.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BONGO is 999.68M, met een totale voorraad van 999683934.1693263. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 90.40K.