BNBGUY (BNBGUY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00001673 24u hoog $ 0.00001821 Hoogste prijs ooit $ 0.0003229 Laagste prijs $ 0.00001611 Prijswijziging (1u) +0.44% Prijswijziging (1D) +0.97% Prijswijziging (7D) +6.05%

BNBGUY (BNBGUY) real-time prijs is $0.00001792. De afgelopen 24 uur werd er BNBGUY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001673 en een hoogtepunt van $ 0.00001821, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BNBGUY hoogste prijs aller tijden is $ 0.0003229, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001611 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BNBGUY met +0.44% veranderd in het afgelopen uur, +0.97% in de afgelopen 24 uur en +6.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BNBGUY (BNBGUY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 17.08K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 17.08K Circulerende voorraad 953.10M Totale voorraad 953,096,958.0

De huidige marktkapitalisatie van BNBGUY is $ 17.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BNBGUY is 953.10M, met een totale voorraad van 953096958.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.08K.